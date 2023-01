Morto Jeff Beck | il leggendario chitarrista stroncato da una meningite batterica letale Aveva appena fatto l’album con Johnny Depp

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilrock, che di recenteinciso un album con, èa 78 anni per una formadi. “Per conto della famiglia è con grande dolore che annunciamo la scomparsa di”, ha annunciato la pagina Twitter del musicista britannico diventato famoso con gli Yardbirds (doverimpiazzato Eric Clapton) e poi nel gruppo che porta il suo nome con Rod Stewart. Col suo tono, presenza fisica e volume,ridefinito la musica per chitarra negli anni Sessanta e influenzato movimenti come l’heavy metal, il jazz rock e il punk. L'articolo proviene da Il ...