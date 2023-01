Morto Jeff Beck | il leggendario chitarrista che disse no ai Rolling Stones per paura di essere infelice

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilrock, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp, èa 78 anni per una forma letale...

Grave lutto nel mondo della musica. E'all'età di 78 anni il leggendario chitarrista rockBeck, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp. Il musicista britannico è deceduto per una forma letale di meningite batterica.È stato un pioniere del rock, uno dei primi "guitar hero" , tra i più grandi chitarristi di sempre.Beck èmercoledì all'età di 78 anni dopo ' aver contratto improvvisamente la meningite batterica ', ha confermato il suo entourage nella serata di ieri. ' La sua famiglia chiede privacy ... Morto Jeff Beck. Il pionere della chitarra rock aveva 78 anni Morto all'età di 78 anni il chitarrista Jeff Beck. A comunicarlo è un portavoce della famiglia. La scomparsa serena in seguito a meningite ...REGNO UNITO – Il leggendario chitarrista rock Jeff Beck, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp, è morto a 78 anni per una forma letale di meningite batterica. “Per conto della famiglia ...