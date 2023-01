Morto il missionario dei poveri Biagio Conte Mattarella | ' Punto di riferimento per i valori di solidarietà'

Agenzia ANSA

E'stamattina a Palermo illaico di Palermo Biagio Conte, il fondatore della Missione di Speranza e Carità, cittadella degli ultimi che aiuta ogni giorno 600 persone, da trenta anni al ...E'questa mattina a Palermo Biagio Conte, 59 anni,laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo dove nel 1993 aveva fondato la Missione ... Morto Biagio Conte, missionario laico in difesa dei poveri E’ morto questa mattina a Palermo Biagio Conte. Aveva 59 anni ed era missionario laico protagonista di molte battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo dove nel 1993 aveva fondato la M ...morto Biagio Conte. Ha lottato per mesi contro il cancro, continuando a lanciare anche nei giorni in cui si era aggravato messaggi di pace e di speranza. Restiamo uniti per un mondo migliore, insieme ...