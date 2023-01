Morto Biagio Conte | quando il Papa mangiò alla sua mensa

(Di giovedì 12 gennaio 2023)Francesco pranzò nella saladella missione "Speranza e carità", in via Decollati, il 15 settembre 2018 in occasione della sua visita a Palermo. Era seduto vicino al missionario laico...

Così si è raccontato il missionario laico di Palermo,Conte ,oggi a 59 anni dopo una grave malattia. Aveva lasciato gli agi della sua condizione, la famiglia e l'impresa edile del padre.La Chiesa lo rimpiange e la sua terra lo piange , èFratelConte e la comunità di Palermo è in lutto. Il missionario laico era diventato una figura di riferimento specialmente per i meno abbienti e la notizia che alla fine una grave ... Morto Biagio Conte, missionario laico in difesa dei poveri E’ morto questa mattina a Palermo Biagio Conte. Aveva 59 anni ed era missionario laico protagonista di molte battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo dove nel 1993 aveva fondato la M ...morto Biagio Conte. Ha lottato per mesi contro il cancro, continuando a lanciare anche nei giorni in cui si era aggravato messaggi di pace e di speranza. Restiamo uniti per un mondo migliore, insieme ...