Morto Biagio Conte | proclamato lutto cittadino a Palermo

Era seduto vicino al missionario laicoConte,oggi, a padre Pino, al vescovo Lorefice e a un disabile. Nella sala mensa c'erano 160 persone radunate attorno ai tavoli: poveri, migranti, ...Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ha proclamato per oggi il lutto cittadino in memoria diConte,oggi, esponendo a mezz'asta le bandiere presso tutte le sedi istituzionali e le scuole di ogni ordine e grado. "Le disposizioni dovranno essere mantenute fino al giorno in cui ... Morto Biagio Conte, missionario laico in difesa dei poveri morto Biagio Conte. Ha lottato per mesi contro il cancro, continuando a lanciare anche nei giorni in cui si era aggravato messaggi di pace e di speranza. Restiamo uniti per un mondo migliore, insieme ...Morto Fratel Biagio Conte: la comunità di Palermo in lutto, era stato lo storico fondatore nel 1993 della “Missione di Speranza e Carità” ...