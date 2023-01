Morto a Palermo Biagio Conte | missionario laico dei poveri

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Èalle sette di questa mattina, a, ilmalato da tempo. Negli ultimi giorni sono stati numerosi i palermitani che sono andati a trovarlo in via Decollati, tra cui il Governatore siciliano Renato Schifani e il sindaco Roberto Lagalla. Nei giorni scorsi aveva voluto partecipare, nonostante le gravissime condizioni, alla santa messa, sul lettino, accompagnato dal medico e dalle persone a lui più vicine. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E'questa mattina aBiagio Conte, 59 anni, missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti adove nel 1993 aveva fondato la Missione ...Ventisette giorni dietro le sbarre, su mandato del giudice Carlo, per i quali era poi stato risarcito. Destinatario di una targa onorifica del Consiglio forense aveva deciso di lasciare le ... E' morto Biagio Conte, l'angelo dei poveri: Palermo piange il missionario laico che aiutò gli ultimi Il missionario laico, malato da tempo, ha speso la sua vita per gli ultimi e per il Vangelo. L'omaggio della sua città nelle ultime settimane ...La città di Palermo piange Biagio Conte, missionario laico che aiutava gli ultimi e che ha dedicato gran parte della sua vita a una causa incredibilmente importante dal punto di vista sociale e ...