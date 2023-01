Morte Vialli | ignobile scritta su un cartellone a Genova | «G L Vialli Rip»

(Di giovedì 12 gennaio 2023)apparsa su unin oltraggio alla memoria dell’ex campione da poco scomparsogesto in quel didove, nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, degli incivili hanno imbrattato undi una nota ditta di pompe funebri con la«G.L.Rip» e i colori della Sampdoria. Il tutto è successo in una via nei pressi di quel Ferraris doveera stato grande protagonista con la maglia blucerchiata. Ma qualcuno, stavolta, ha voluto esagerare. Lo riferisce Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Samp News 24

, ignobile scritta apparsa su un cartellone a Genova in oltraggio alla memoria dell'ex campione da poco scomparso Ignobile gesto in quel di Genova dove, nella notte tra il 10 e l'11 ...Con ladi Gianlucasi sono accesi di nuovo i riflettori sul cancro del pancreas. Una malattia gravissima dall'esito mortale di cui ancora oggi si conosce davvero poco. Inoltre a preoccupare è ... Morte Vialli: la commovente lettera di John Terry La frase "GL Vialli Rip" vergata sul manifesto pubblicitario di una agenzia di onoranze funebri nei dintorni di Marassi ...Morte Vialli, ignobile scritta apparsa su un cartellone a Genova in oltraggio alla memoria dell’ex campione da poco scomparso Ignobile gesto in quel di Genova dove, nella notte tra il 10 e l’11 gennai ...