Morte Maddalena Urbani | i giudici | ‘Poteva essere salvata’ Dura condanna al pusher

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui è statoto a 14 anni di carcere ilche di origini siriane accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per ladella 21enne, figlia del medico che per primo ha isolato la Sars, Carlo, morto a Bangkok nel 2003. La Corte d’Assise di Roma ha chiarito: “Una telefonata tempestiva al 118 sarebbe stata sufficiente a salvare la vita della 21enne” deceduta a Roma il 27 marzo del 2021 per un mix di droghe e farmaci. Il collegio giudicante ha ancheto a due anni di reclusione l’amica diper omissione di soccorso. Secondo i magistrati una richiesta di aiuto tempestiva avrebbe salvato la vita della 21enne, ma i due imputati “preferirono ...

