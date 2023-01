Morte di Biagio Conte | Provenzano | ' a dato corpo alle parole accoglienza e eguaglianza'

Agenzia ANSA

Conte , un uomo che ha fatto dell'aiuto al prossimo una ragione di vita, come un vero e proprio nuovo San Francesco. "La scomparsa diConte ci riempe di tristezza. La sua vita con e per gli ultimi è stata una testimonianza quotidiana di una scelta di campo. Quella dalla parte di chi si trova ai margini, dalla parte degli ...... Sergio Mattarella : " Ho appreso con profondo dolore la triste notizia delladi Fratel, punto di riferimento, non soltanto a Palermo, per chi crede nei valori della solidarietà e della ... Morto Biagio Conte, missionario laico in difesa dei poveri Fratel Biagio è in fin di vita per un male incurabile ... riprende a camminare dopo un'immersione nelle acque di Lourdes. Nel 2018, dopo la morte di alcuni senzatetto nelle strade di Palermo, in segno ...Il vicesegretario del Partito democratico e vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Peppe Provenzano parla della morte di Biagio Conte ...