Moratti presenta il suo programma | Lombardia locomotiva d' Italia

Agenzia askanews

Accompagnata dal capolista della lista civica Manfredi Palmeri e da Nicolò Carretta e Lisa Noja in rappresentanza di Azione e Italia Viva,ha tagliato per prima il traguardo della ...Accompagnata dal capolista della lista civica Manfredi Palmeri e da Nicolo' Carretta e Lisa Noja in rappresentanza di Azione e Italia Viva,ha tagliato per prima il traguardo della ... Moratti presenta il suo programma di governo:"Lombardia locomotiva d'Italia" Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle e Patto Civico, ciascuno con la propria peculiarità e con le proprie idee, affronteranno in modo unito e coordinato la campagna elettor ...(Adnkronos) - Innovativo, sottolinea Moratti, è anche il metodo. Da un lato per l'elaborazione del piano, che "ha visto un forte coinvolgimento dei cittadini, una condivisione di speranze e ...