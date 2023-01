Morata | scelta di cuore per la quarta figlia | ecco chi sarà il padrino | è un'ex bandiera della Juve

Calciomercato.com

Alle sue spalle, i tifosi bianconeri hanno decretato un pareggio tra l'ex Alvaroe Marcus Rashford. Per lo spagnolo diverrebbe il terzo ritorno in bianconero, mentre l'esterno inglese da anni ...Su Instagram , attorno alle ore 13 dell'11 gennaio,aveva pubblicato un'immagine di Alice con tra le braccia la loro bambina accompagnando la fotoa un comunicato, relativo all'... Morata, scelta di cuore per la quarta figlia: ecco chi sarà il padrino, è ... Uscita dalla terapia intensiva e in crescente miglioramento, Alice Campello ha deciso di pubblicare un post di ringraziamenti per Morata e per quanti l'hanno curata e sostenuta ...Il campione spagnolo ha tirato un sospiro di sollievo e postato la foto della mamma con la piccola neonata: "Questi sono stati i giorni peggiori della mia vita ma sono fortunato ad averti" ...