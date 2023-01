Montagna | assessori regioni alpine | “Condizioni ottimali per la sciabilità e il turismo invernale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Glidelleitaliane, con delega agli impianti di risalita, si sono confrontati oggi relativamente all’attuale contesto turistico. “Archiviate con la piena soddisfazione degli operatori le festività di Natale e Capodanno è emersa unanime tra gli amministratori la fiducia per il proseguo di una stagionefinalmente senza alcun tipo di restrizioni e iniziata sotto i migliori auspici”, si legge in una nota. “Da tutti è stato infatti sottolineato come il prodotto alpino italiano sia oggi nelleambientaliper offrire una vacanza legata allo sci di qualità. Grazie, infatti, alle nevicate di metà dicembre e all’ottimo lavoro svolto dagli addetti delle società funiviarie nella preparazione delle ...