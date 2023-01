Monia Ferrari nuovo managing director di Capgemini Italia

(Di giovedì 12 gennaio 2023)annuncia la nomina dicomedi. Precedentemente a capo della market unit Financial Services disuccede ad Andrea Falleni che è stato nominato Chief Executive Officer Southern Europe Strategic Business Unit died è entrato a far parte del Group Executive Board. Entrambe le nomine hanno efficacia dal 1° gennaio 2023. “Lavoro conda diversi anni e insieme abbiamo raggiunto risultati importanti. Sono lieto che lei assuma il ruolo didi...

