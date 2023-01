Moggi | “Spero il Napoli vinca lo scudetto Ferlaino il miglior presidente Sulla Juve…

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lucianospera che illo. Ritiene chesia ilmentreJuve ha le idee chiare Luciano, doppio ex die Juventus, ha detto la sua ai microfoni di Radio CRC durante Si gonfia la rete. ““di vedere una bella partita e che ilpossa fare un gran campionato e vincerlo. E’ una squadra che se lo merita: ha iniziato bene e ha intimorito gli avversari. Contro l’Inter c’è stata una battuta di arresto, ma ha combattuto e si è ripreso immediatamente contro la Sampdoria. Ilc’è e domani affronterà la Juve che più che fare gioco si preoccuperà di non prendere gol. La Juve è stata anche fortunata: ...

