Mixer – Vent’anni di televisione | Giovanni Minoli stasera torna su Rai 3 con lo storico programma

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 gennaio 2023)su Rai 3 in seconda seratariportain: ecco le anticipazioni di quello che vedremo12 gennaio 2023 su Rai 3 in seconda serata va in onda- Vent'anni dia ripercorrere l'avventura televisiva iniziata nel 1980 con- Il piacere di saperne di più, unche per due decenni ha segnato un'epoca rivoluzionando il linguaggio, la conduzione, la grafica della tv e dell'informazione televisiva. In questa nuova avventura,puntata dopo puntata, anno dopo anno, rilegherà frammenti di memoria collettiva in un album del nostro tempo. ...