Milinkovic | non c'è solo la Juve | si muove il Newcastle | la risposta della Lazio

TUTTO mercato WEB

'E al 45' ancora il bello senz'anima De Ketelaere aveva centrato la porta, trovando. ... Fortuna per il Milan che Tonali è inesauribile, matutti hanno la sua carica'.'E al 45' ancora il bello senz'anima De Ketelaere aveva centrato la porta, trovando. ... Fortuna per il Milan che Tonali è inesauribile, matutti hanno la sua carica'. Sempre la Gazzetta, ... Lazio, Newcastle in pressing per Milinkovic-Savic ma il club frena: "Non è in vendita" La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Il nome di Milinkovic è sempre uno dei più caldi quando si parla del calciomercato della Lazio. Il club sarebbe intenzionato al rinnovo ma per ...