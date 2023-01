Milano | Sala | “Il limite dei 30 km h non sarà in tutta la città”

(Di giovedì 12 gennaio 2023)– “a 30 km/h non può essere l’unica soluzione. Va verificato, e gli uffici ci stanno lavorando, dove si può applicare: non sula”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, a margine del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana didopo il dibattito e le polemiche seguite all’approvazione in consiglio comunale di un documento che prevede l’introduzione delmassimo di velocità di 30 chilometri all’ora inladal 2024. “Al momento – ha aggiunto il sindaco– è uno stimolo che ci dà il consiglio comunale su cui sto riflettendo con attenzione”. L'articolo L'Opinionista.

