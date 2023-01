Milano | pensionato ospita giovane e lo trova morto con sacchetto sulla faccia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un ragazzo di 27 anni di origini brasiliane, ospite da qualche giorno in casa di un 71enneè statotocon undi plastica. A dare l’allarme è stato lo stessodopo averto ilsenza vita intorno alle ore 8.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: ilera prono sul letto, con il. Sono in corso i rilievi della sezione scientifica, mentre ilè stato portato in caserma per essere sentito dal pubblico ministero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.