Milano | attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico in centro | tensione con gli automobilisti – Video

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nuovo blitz, stamani, del movimento ambientalista. Cinque, attorno alle 8.30, hanno bloccato ilsedendosi in piazza Cinque Giornate, neldi, tornando a chiedere alla politica e al governo un’azione immediata per contrastare “il collasso eco-climatico”. In strada sono stati esposti striscioni con la scritta “No gas, no carbone”. Come in altre occasioni, è stato acceso lo scambio di vedute con glicoinvolti nel blocco alla circolazione. Dopo circa mezz’ora, come spiega il gruppo ambientalista, sono intervenuti i poliziotti che hanno sollevato di peso i cinquee li hanno portati in Questura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.