Milano | 27enne trovato morto in casa con un sacchetto in testa

Virgilio Notizie

Un ragazzo di 27 anni brasiliano è stato ritrovato morto , con un sacchetto di plastica sulla testa, in un appartamento di via Marinetti, nella zona di via Padova, a. Il giovane era ospite da un paio di giorni di un 71enne italiano, incensurato, con cui aveva allacciato una relazione. È stato proprio il 71enne a trovare il corpo del giovane e a chiamare il ...Un nuovo giallo scuote. Un giovane brasiliano di 27 anni è stato trovato morto nel letto di una casa in via Marinetti, con un sacchetto di plastica sul viso . A dare l'allarme ai carabinieri è stato un 71enne, ... Milano, 27enne trovato morto con un sacchetto in testa: avrebbe assunto droghe col pensionato che l'ospitava Un nuovo giallo scuote Milano. Un giovane brasiliano di 27 anni è stato trovato morto nel letto di una casa in via Marinetti, con un sacchetto di plastica sul viso. A dare l'allarme ...Un nuovo giallo scuote Milano. Un giovane brasiliano di 27 anni è stato trovato morto nel letto di una casa in via Marinetti, con un sacchetto di plastica sul viso. A dare l'allarme ...