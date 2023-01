Milan | un tifoso scrive ad Amazon per De Ketelaere | 'Vorrei restituire un pacco'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilcontinua a riflettere sull’investimento fatto in estate per De. E dai social arriva uno spunto che fa sorridere, in...

Il tweet di unrossonero è l'assist per un dialogo surreale Charles De Ketelaere continua a deludere e undelinvoca Amazon per restituire il 'pacco'. La sconfitta dei rossoneri contro il Torino, con eliminazione dei campioni d'Italia dalla Coppa Italia, alimenta il malcontento dei tifosi, ...Ad inizio stagione qualsiasio addetto ai lavori avrebbe giurato che lo Scudetto sarebbe stato affare die Inter, ultime due vincitrici in ordine temporale e grandi antagonisti dello ... Il gesto del tifoso del Milan con la sciarpa della Roma indispettisce i social: cosa è successo BOTTA E RISPOSTA - "Dai, fate il reso con Amazon. È una m..." scrive il tifoso. Dall’account, l'operatrice Gioia ha risposto con prontezza: "Ciao, possiamo aiutarti". E qui inizia il dialogo "Sì, ho ...Blog Calciomercato.com: Falsa partenza. Solo così si può definire l'avvio di campionato delle compagini meneghine in questo 2023, decisamente a rilento rispetto ...