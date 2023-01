Milan-Torino | Pioli | “Giocata una partita seria | ma non è bastato C’è delusione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il tecnico del, Stefano, ha commentato la sconfitta e l’eliminazione subita in Coppa Italia con il. Queste le parole dell’allenatore rossonero, ai microfoni di Mediaset: “Abbiamo fatto unae decisa, forse con qualche imprecisione però buona. Non siamo riusciti a sfruttare poi il vantaggio della superiorità numerica, abbiamo avuto troppa fretta e poca precisione. C’è grande, perché ci tenevamo a passare il turno”. Poi ha aggiunto: “Nel corso dei novanta minuti abbiamo rischiato quasi nulla, ma ripeto ci è mancata lucidità. Ci è mancato spesso l’ultimo passaggio, ci voleva più rapidità nei movimenti e nelle giocate. Abbiamo preso poi gol durante i supplementari in contropiede, forse perché ci siamo fin troppo affacciati in avanti”. Infine su De ...