Milan-Torino | Juric | “Vittoria fondamentale | loro hanno gestito”

Calciomercato.com

Tutte le azioni di: le pagelle dei granata. Milinkovic - Savic 7: Attento quando impegnato, chiude la porta in faccia praticamente a tutti. Nel passaggio turno c'è la ...Il centrocampista delMichel Adopo ha confessato la sua emozione ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro ilin Coppa Italia: "Sapevamo che ilgioca sempre per vincere, quindi era difficile e ... Milan fuori dalla Coppa Italia: ai supplementari Adopo firma l'impresa del Torino in 10 contro 11 Le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli al termine della partita di Coppa Italia contro il Torino Termina agli ottavi di finale il percorso in Coppa Italia del Milan, battuto ai tempi ...Il Torino ha sconfitto il Milan negli ottavi di finale della Coppa Italia. I granata hanno firmato una fantastica magia allo Stadio San Siro, riuscendo a sconfiggere i Campioni d’Italia per 1-0 dopo i ...