Milan-Torino | Juric | “Bayeye e Adopo non mollano mai | storia bellissima”

Milan News

Granata avanti grazie a una splendida prestazione dei suoi giovani a San Siro. Prima il 2 - 2 con la Roma, poi l'eliminazione in coppa Italia: per ...Con una prestazione super, ilbatte ile accede ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Juric, in 10 minuti dal 70' per il ... LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere Era dal 1985 che il Torino non batteva due volte il Milan nella stessa stagione e dal 1969 che non ci riusciva in due competizioni diverse in una singola stagione. Quest'anno le sconfitte contro ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...