Milan-Torino 0-1 | le analisi della serata rossonera | VIDEO

Toro News

Commenta per primo La sconfitta di Coppa Italia contro ilnon ha portato un buon risveglio alche si è ritrovato questa mattina a Milanello per l'allenamento mattutino. Arrivano però buone notizie per Stefano Pioli che vede la luce in fondo al ...Squadra con meno rigori contro lo scorso anno Napoli 1 (Inter 4 -5 - Juve 7); Stagione 2022/... O anche la Roma che aha giocato a pallavolo. Ma è sulla base delle statistiche e dei ... Coppa Italia, le pagelle di Milan-Torino 0-1: Bayeye e Adopo eroi per una notte Non riesce a partire il mercato in uscita del Milan in questo mese di gennaio. La cessione che è stata dbloccata dalle secche smentite.Fiorentina-Sampdoria, per gli ottavi di Coppa Italia: come vedere in diretta streaming gratis la partita tra viola e blicerchiati.