Milan-Torino 0-1 | Il cambio modulo non va | poca fase offensiva

Toro News

Dopo l'inaspettato successo in Coppa Italia contro il, ildi Ivan Juric sembra essersi rigenerato. La vittoria, in L'articolo, Juric dopo il successo: "Voglio che porti tanta positività " proviene da True ...Sono oltre 60.000 gli spettatori che hanno seguitoagli ottavi di finale, mentre Inter - Parma ha raccolto oltre 40.000 tifosi, con una presenza incoraggiante anche dei sostenitori ... Coppa Italia, le pagelle di Milan-Torino 0-1: Bayeye e Adopo eroi per una notte Milan in mini-ritiro punitivo a Milanello dopo la sconfitta contro il Torino in Coppa Italia: Stefano Pioli preoccupato dai segnali negativi arrivati dal match con i granata. Il meccanismo perfetto ...Pioli fatica sempre con i nuovi acquisti, c'è una statistica che conferma questa tendenza dell'allenatore da quando è al Milan.