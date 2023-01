Milan-Torino 0-0 | inizia il secondo tempo supplementare | LIVE NEWS

Milan News

A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ......00 Berlin - Milano 83 - 63 Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 20:30 Paris Basketball - Ankara 96 - 77 20:30 Brescia - Joventut 85 - 75 CALCIO - COPPA ITALIA 21:000 - 0 CALCIO - ... LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere 105' Inizia il secondo tempo supplementare. Torino ormai chiuso nella propria area di rigore, il Milan continua a buttare palloni in mezzo all'area. Saranno quindici minuti di fuoco a ...PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 9' OCCASIONE TORO! Gran movimento di Seck che non riesce a liberarsi dell'uomo ma la palla arriva a Linetty che dal limite calcia potente ma malissimo.