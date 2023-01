Pianeta Milan

... identica: allenare i portieri. Non sono piazze casuali le ultime due: Farioli incontra Roberto De Zerbi e nasce un sodalizio professionale forte. Ricordate il gol di Brignoli alil 3 ......30 Bourg - Venezia 20:15 Joventut - Bursaspor CALCIO - SUPERCOPPA ITALIANA 20:00- Inter ... l'Italia vince in Georgia 85 - 84 e si qualifica per i Mondiali Federbasket,negli Usa per ... Milan, missione rinnovi: anche un ragazzo della Primavera in scadenza Milan di scena sul campo del Lecce nella diciottesima giornata di Serie A: le informazioni su dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Il Milan fa visita al Lecce nella diciottesima giornat ...Milinkovic-Savic: 7 Ha fatto alcune parate determinanti, solo qualche sbavatura per lui. Tonali ha calciato la punizione in area per Kalulu che ha tentato di spizzarla e la sua difesa ha ...