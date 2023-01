Milan fuori dalla Coppa Italia | ai supplementari Adopo firma l'impresa del Torino in 10 contro 11

(Di giovedì 12 gennaio 2023)del, che in 1011 batte ila San Siro e lo elimina. Oltre allo squalificato Thiaw, Pioli non...

Milan News

- Torino, espulso Djidji nel secondo tempo © LaPresseScoppiano, però, le polemiche. Di ... 2023 questo non era rosso manco se lo tiravaun daltonico luna (@quandasrdingle) January 11, 2023 ...... tra i rossoneri e i granataFinisce 0 a 0 il primo tempo di- Torino. Sono i granata ad andar per primi vicini al vantaggio ma Tatarusanu è miracoloso su Lukic. Dest ©LaPressePoi vieneil ... LIVE MN - Milan-Torino (0-0): si riparte! Per il Torino quella a San Siro contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non è una partita che va soltanto onorata… Leggi ...SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE Finisce così, il Toro è ai quarti di finale. 16' Ultimi sessanta secondi. Scintille in campo intanto. Sarà sicuramente prolungata nuovamente ...