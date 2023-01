Milan eliminato dalla Coppa Italia! Il Torino firma l’impresa a San Siro | decide Adopo ai supplementari

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilha sconfitto ilnegli ottavi di finale dellaItalia. I granata hannoto una fantastica magia allo Stadio San, riuscendo a sconfiggere i Campioni d’Italia per 1-0 dopo i tempi. La formazione piemontese ha vinto grazie al gol messo a segno daal 114?, eliminando i rossoneri contro il pronostico della vigilia. Ilaffronterà ai quarti di finale la vincente del confronto tra Fiorentina e Sampdoria, mentre ilsi lecca le ferite per un’inattesa sconfitta di fronte al proprio pubblico e dovrà rituffarsi in campionato dove proseguirà la rincorsa nei confronti della capolista Napoli. LA CRONACA DELLA PARTITA Pioli schiera un 3-5-1-1: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; ...

