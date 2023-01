Milan | De Ketelaere stecca anche in Coppa | il tempo stringe

Calciomercato.com

Non è solo colpa di Charles Dese ilsi è fermato di colpo, un attimo dopo aver preso lo svincolo d'uscita dalla Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali dichiarati. Ma è uno dei protagonisti negativi dello stop ...... dietro Giroud, almanca un attaccante che possa fare gol. Pioli ha sperimentato contro il Torino Brahim Diaz e Decon risultati non sicuramente soddisfacenti e difficilmente ci si ... Milan, Pioli: ' De Ketelaere Ci aspettiamo giocate che nemmeno stasera sono arrivate' De Ketelaere E' un giocatore valido, ho fatto rifiatare Olivier e si è mosso bene: deve migliorare" In attesa di cercare la svolta sull'insidioso campo di Lecce e di contendere la Supercoppa ai ...La squadra di Pioli saluta la Coppa Italia non riuscendo ad avere la meglio sugli uomini di Juric nemmeno con un uomo in più per oltre 50 minuti, ai granata basta un contropiede vincente firmato Adopo ...