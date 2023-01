Milan | confronto tra la squadra e la dirigenza dopo la sconfitta con il Torino

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Come riportato da Sky Sport , dopo la notte passata a Milanello , in seguito alla sconfitta subita in Coppa Italia contro il Torino, i giocatori delhanno avuto uncon i dirigenti rossoneri prima di allenarsi e tornare a casa.La Juventus e imbattuta da otto partite di Serie A in cui ha affrontato la prima in classifica a inizio giornata (6V, 2N), vincendo le ultime tre in ordine di tempo contro Inter (due volte) e. ... Milan, confronto tra dirigenza e giocatori dopo il ko subito in Coppa contro il Torino Il pareggio in rimonta subito domenica contro la Roma aveva lasciato parecchio amaro in bocca ai giocatori del Milan. A portare più malumore c'è stata poi l'eliminazione ...Milan, confronto tra giocatori e dirigenza dopo la sconfitta contro il Torino. Ecco cosa sta succedendo in casa rossonera Non un ritiro, quanto un confronto. Secondo Sky Sport, dopo la sconfitta del M ...