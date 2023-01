Milan | Bennacer lascia la sede dopo aver rinnovato fino al 2027 | PM VIDEO

... è ormai tutto fatto per il rinnovo di Ismael, l'insostituibile mediano rossonero. Mancano ... volontà confermata Paolo Maldini ieri sera ha confermato che c'è la volontà comune, dele di ...(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega,; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. Dove vedere la partita in tv e ...Arrivano novità fondamentali sul rinnovo di Rafael Leao col Milan. A riportare le ultime è Claudio Raimondi a Sportmediaset… Un periodaccio in casa Milan! La sconfitta contro il Torino, nonostante la ...Ismaël Bennacer, riporta Opta, è il calciatore del Milan che ha collezionato più presenze (24, al pari di Kalulu), giocato più palloni (1507), effettuato più ...