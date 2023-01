(Di giovedì 12 gennaio 2023)O - Un altro finale shock a San Siro per ildi Stefano, che dopo essere stato rimontato negli ultimi minutiRoma in campionato viene clamorosamente eliminato al debutto in...

MILANO - Un altro finale shock a San Siro per ildi Stefano Pioli, che dopo essere stato rimontato negli ultimi minuti dalla Roma in campionato viene clamorosamente eliminato al debutto in Coppa Italia. A far fuori i rossoneri negli ottavi di ...A rompere il ghiaccio è stato il solito Osimhen che con una zampata haAudero. Poi tanto ... D'altronde anche per ilsi era fatta una tabella. I rossoneri avrebbero dovuto agganciare la ... Milan beffato dal Toro ai supplementari: Pioli fuori dalla Coppa Italia Granata ai quarti della competizione. Niente divieto di trasferta per Napoli-Juventus che sarà diretta da Doveri. Ancelotti vola in finale di Supercoppa di Spagna ...MILANO - Al termine di una partita controllata, a tratti dominata, il Milan si è congedato dalla Coppa Italia 2022/23. Negli ottavi di finale il Diavolo si è infatti fatto beffare 0-1 dal Torino, che ...