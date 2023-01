Milan | aggiornamenti su Maignan e Origi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Gioie e dolori per Stefano Pioli. Il tecnico del, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia e dal pari beffa con la Roma in campionato, è ora rivolto con la mente alla trasferta di Lecce. Per l’allenatore arrivano notizie contrastanti dopo l’allenamento di oggi. Le buone notizie: Divockoggi si è allenato in gruppo. L’attaccante ex Liverpool era fuori causa da un paio di settimane a causa di un infortunio muscolare. Finalmente Pioli e i fantallenatori potranno tornare a contare su di lui. A Lecce con ogni probabilità sarà convocato e si accomoderà in panchina, da valutare se in grado di giocare uno spezzone nella ripresa o se potrà tornare a giocare dalla settimana successiva. L’altro fronte è invece quello che preoccupa maggiormente. Per il recupero diserve ancora tempo, forse anche più di quello ...