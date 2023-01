(Di giovedì 12 gennaio 2023) Alla fine i 73soccorsi in acque internazionali al largo della Libia, e saliti a bordo della Geo, sono approdati ad Ancona. Dove si sono concluse in mattinata le operazioni di. Tra i passeggeri della nave di Msf – i primi a scendere – anche 16 minori non accompagnati. I quali dovrebbero essere ospitati all’interno di un ex albergo di Senigallia, gestito dalla Caritas, dove sono già ospiti i minori soli sbarcati dalla Ocean Viking. La Geoha sbarcato i 73ad Ancona La nave di Medici senza Frontiere è arrivata allo scalo marchigiano, assegnato dal Ministero dell’Interno, con 24 ore di ritardo,cinque giorni di navigazione a velocità ridotta a causa del maltempo. Un ritardo che la Ong ha sventolato a più riprese e a ritmo serrato, per ...

Secolo d'Italia

... cercano di potenziare il trasposto pubblico per un meccanismo logico che non vaspiegato. ... Intanto, in Stazione Centrale, centinaia diirregolari si spaccano le bottiglie in testa, ......degli ultimi Si tratta di un'opera pia che assiste e ospita più di 600 tra senzatetto ein ...a dirlo, i palermitani avevano messo in moto una gigantesca catena di invocazioni per la ... Migranti, neanche dopo lo sbarco la Geo Barents rinuncia a insistere sul "porto più vicino" È morto a Palermo, a 59 anni, il frate laico che aveva fondato la Missione di speranza e carità con cui aveva assistito decine di migliaia di persone. Papa Francesco, dopo la messa al Foro Italico, lo ...Formazione, possibilità lavorative, informazioni a chi arriva in Italia tramite un sito online dal 2017. L'obiettivo è di far incontrare la domanda con l'offerta in modo semplice e immediato Il 23 feb ...