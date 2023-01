Migranti | Geo Barents giunta nel porto di Ancona

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Èadla Geo. La nave di Medici senza frontiere dopo oltre quattro giorni di navigazione potrà far sbarcare nel capoluogo marchigiano i 73 naufraghi, tra cui 16 minori non accompagnati, soccorsi sabato scorso a bordo di un gommone sovraffollato e in difficoltà in acque internazionali, al largo della Libia.

Adnkronos

L'ACCOGLIENZA Verranno accolti tutti nelle Marche le 36 personesbarcate dalla Ocean Viking, così come le 74 che sbarcheranno dallaBarents. Una decisione non scontata, infatti i ......- religioso per una partita di calcio. Anche perché, a ben guardare, metà della squadra marocchina, compreso il tecnico, Walid Regragui, è nata e cresciuta in Europa, con i figli di... Migranti, Geo Barents ad Ancona domani mattina Accordi con Paesi di partenza e di transito per frenare all'origine, e non alla fine, i viaggi dei migranti. Il governo conferma la strategia ...