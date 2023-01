Migranti | Geo Barents approdata ad Ancona con 73 a bordo

Adnkronos

ANCONA. LaBarents, di Msf, è entrata nel porto di Ancona poco dopo le 7.30 e ha attraccato alla banchina ...dei soccorsi a bordo - che si aggiunge quella che hanno sopportato ifuggiti ...La naveBarents di Medici senza frontiere è arrivata al molo 22 di Ancona. A bordo 73soccorsi sei giorni fa nel Mediterraneo. I primi a sbarcare sono stati 5 minori non accompagnati, bisognosi ... Migranti, Geo Barents al porto di Ancona: iniziato sbarco Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ANCONA - Occhi puntati sul mare Adriatico, e non soltanto per lo sbarco d Ancona dei migranti delle navi Ocean Viking e Geo Barents: continua infatti lo sciame sismico che da mesi sta ...