Migranti | Geo Barents ad Ancona | iniziato sbarco dei 73 naufraghi Capo missione Msf | ' Lungo viaggio e sofferenza aggiuntiva'

Adnkronos

E' iniziato, al Porto di Ancona, lo sbarco dei 73ospitati sulla naveBarents, di proprietà dell'Ong Medici Senza Frontiere. Tra di loro ci sono anche 16 minorenni non accompagnati. La ...Sono iniziate intorno alle 9.15 le operazioni di sbarco dei 73, di cui 18 minori, arrivati questa mattina alle 7.49 nel porto di Ancona a bordo della naveBarents di Medici Senza Frontiere che li ha soccorsi alcuni giorni in acque internazionali, al ... Migranti, Geo Barents al porto di Ancona: iniziato sbarco Da giorni, le navi delle Ong si lamentano per l'assegnazione del porto di Ancona per lo sbarco dei migranti a bordo della Ocean Viking e della Geo Barents. A dar loro manforte… Leggi ...A bordo 73 persone, di cui 16 minorenni non accompagnati. E' iniziato, al Porto di Ancona, lo sbarco dei 73 migranti ospitati sulla nave Geo Barents, di proprietà dell'Ong Medici Senza Frontiere. Tra ...