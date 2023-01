Miglior allenatore dell’anno | Ancelotti a rappresentare l’Italia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Fifa ha pubblicato la liste dei candidati al, presente Carlo. Tutti i dettagli La Fifa ha annunciato i cinque candidati al premio di. Nell’elenco non ci sono allenatori di Serie A, ma c’è comunque il tecnico del Real Madrid Carlo. CANDIDATI – «Carlo(Italy / Real Madrid CF).Didier Deschamps (France / French National Team).Pep Guardiola (Spain / Manchester City FC).Walid Regragui (Morocco / Wydad AC / Moroccan National Team).Lionel Scaloni (Argentina / Argentinian National Team)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

