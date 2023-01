WIRED Italia

ha annunciato un nuovo piano per365, la gamma di applicazioni che era notaOffice 365: si chiamerà Basic. Di fatto, sostituirà l'attuale proposta nota"OneDrive Standalone 100 GB" e prevedrà ulteriori ...In una precedente notizia vi abbiamo raccontato della comparsa di alcune applicazioni Apple,TV e Music , in forma preview suStore. Tra queste c'era anche l'inedita Apple Devices, pensata per consentire una semplice sincronizzazione dei dispositivi iOS e il backup dei ... Microsoft, come funzionano le "ferie illimitate" ai dipendenti Come anticipato nel mese di ottobre, Apple è pronta a rilasciare presso il Microsoft Store di Windows 11 due importanti applicazioni legate ai propri servizi in abbonamento, parliamo di ...Dal 30 gennaio 2023, il piano di abbonamento 'Basic' di Microsoft 365 sostituirà il piano 'OneDrive Standalone 100GB' con l'aggiunta di altri v ...