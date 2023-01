Mi drogavo | mia figlia scelse il padre Confessione choc di Bianca Balti

Corriere della Sera

È stato uno dei momenti più brutti dellavita', ha raccontato Balti. ' Mi ha fatto tanto male. Non migià da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo ...Quindi, mi ritirai in buon ordine tra le mura nemiche dellacameretta. Guardai la tv, midi tv; gli inutili salotti televisivi sul calcio riuscivano ad attirare lapigra attenzione ... Bianca Balti rivela: «Mia figlia scelse di vivere con il padre perché mi drogavo» La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Ospite di Luca Casadei, la super modella Bianca Balti ha rivelato per quale motivo la figlia Matilde abbia scelto di andare a vivere con il padre.