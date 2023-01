Meteo | arriva la neve a quote basse in Italia | da quando | dove e le previsioni per il weekend 14-15 gennaio 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023), l’inverno è pronto al suo ingresso in grande stile sull’con(anche a) e temporali a partire dall’inizio della prossima settimana. Correnti fredde, di matrice polare, si diffonderanno in gran parte d’Europa, con numerosi vortici freddi eanche in pianura. Cosa dice ilper lanelled’? L’inverno arriverà anche incon temperature in calo a partire dal Nord e nevicate talvolta amolto. Il resto della settimana vedrà un’alta pressione alternarsi a momenti di instabilità, soprattutto al Sud, e nevicate locali sulle Alpi di confine. A parlare della svolta ...

iLMeteo.it

... dal momento che le masse d'aria non saranno di natura russo - siberiana (da doveil gelo ... Una tendenzache necessita di ulteriori analisi e conferme dato che mancano ancora diversi ...Fino al weekend non ci saranno particolari scossoni. 'Avremo infatti ancora alta pressione ... dal momento che le masse d'aria non saranno di natura russo - siberiana (da doveil gelo vero ... Meteo: arriva il Freddo, confermata la data per la svolta invernale delle temperature, i dettagli Meteo, da domenica arriva il primo vero freddo dell'inverno: crollo delle temperature che in alcuni casi potranno raggiungere i 10° in meno.