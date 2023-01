Metaverso | da PoliMi prima mappa mondiale | 141 i “mondi” virtuali

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tanti, ma nessun. Sono già 141 iesistenti, popolati dagli Avatar di centinaia di milioni di persone, con regole, funzionalità e modelli di business differenti.in cui le imprese stanno compiendo i primi investimenti: si contano già 308 progetti internazionali, realizzati da 220 aziende a livello globale. Nonostante questo fermento, il veroancora non esiste, perché non è ancora possibile l’interconnessione tra i diversi. Le potenzialità del nuovo universo digitale sono quindi tutte da scoprire., ladelE’ quanto emerge dall’analisi del nuovo Osservatorio Realtà Aumentata e ...

A dimostrazione, scrivono i ricercatori del, che le aziende preferiscono avviare iniziative all'interno dei mondi più conosciuti e maturi. Cosa è rimasto delDopo il clamore ..."Il- grazie al suo carattere di immersività e spazialità - rivoluzionerà il modo in cui le persone interagiscono con i contenuti e tra loro, in virtù della riduzione dei carichi cognitivi ...