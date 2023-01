Messi torna e segna | i gol di Psg - Angers 2 - 0

Tuttosport

Gli highlights della vittoria per 2 - 0 del Paris Saint - Germain sull'Angers nella 18esima giornata di Ligue 1: gol di Ekitike e, al rientro dopo ...PARIGI (FRANCIA) - Leoe segna, festeggiando il titolo di campione d'inverno con il Psg che nella 18ª giornata della Ligue 1 (la penultima di andata) supera 2 - 0 l'Angers al Parco dei Principi. Alla prima gara ... Messi torna e segna, il Psg vince e allunga: frena il Lens, ok il Marsiglia Di nuovo in campo dopo il trionfo ai Mondiali, l'argentino mette la sua firma sul 2-0 rifilato dalla capolista all'Angers nella 18ª giornata di campionato. Dietro ai parigini frena il Lens e vola il M ...Dopo la vittoria del Mondiale, l'argentino riappare in Ligue 1, timbra il 2-0 finale e Galtier batte l'Angers portandosi a +6 dalla seconda. Tudor resta terzo superando il Troyes ...