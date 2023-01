Mercoledì | Netflix vuole Lady Gaga nella seconda stagione

Vanity Fair Italia

in genere non rivela i motivi dietro la cancellazione di una serie ed è risaputo che sono ...cancellazione di serie tv di discreto successo cioè che non fanno numeri da record come, ...I due si ritroveranno, con molta probabilità, anche nella seconda stagione di. Qualche giorno fa infattiha ufficialmente rinnovato lo show per un nuovo ciclo di episodi. Non ci ... Mercoledì, è ufficiale: la serie Netflix avrà una seconda stagione