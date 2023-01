Mercato - BMW mantiene lo scettro delle vendite premium

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L'eterna corsa al trono del segmentopremia anche quest'anno la BMW, capace di confermarsi al vertice, sia di gruppo che di brand, e a superare per il secondo anno consecutivo la rivale Mercedes nonostante il calo. In dettaglio, i bavaresi hanno chiuso il 2022 con 2.399.636 vetture consegnate ai clienti dai tre marchi in portafoglio (BMW, Mini e Rolls-Royce), il 4,8% in meno rispetto al 2021 per effetto del -5,1% del suo brand principe. Il marchio della Stella a tre punte, invece, ha registrato un calo dell'1%, con 2.043.900 veicoli, e ha così ridotto la distanza dal gruppo dell'Elica e aumentato il distacco dall'Audi. La Casa di Ingolstadt, infatti, ha visto le consegne scendere del 3,9% a 1.614.231 unità. Le aree geografiche. Dal punto di vista geografico, il ...