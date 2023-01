Meloni si difende su carburanti | opposizione attacca Ancora dubbi Fi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Ciriani, assicura che "era tutto stato messo in conto". E in effetti raccontano che, quando durante le riunioni di maggioranza sulla manovra, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, disse che non prorogare il taglio delle accise sulla benzina avrebbe causato un malcontento che non andava sottovalutato, la presidente del Consiglio, Giorgia, spiegò che con le risorse a disposizione non si poteva fare diversamente, che il governo doveva dare almeno un "segnale politico" puntando sulle norme a favore di famiglie e imprese. Eppure, il grande dibattito che si è aperto - sui media e nell'opinione pubblica - dopo che il 1 gennaio i prezzi sono saliti, ha fatto scattare l'allerta a palazzo Chigi che si trova a fare i conti con la prima vera scelta trasversalmente impopolare. Per questo, dopo la ...

... dopo la decisione di varare il decreto sulla trasparenza, che obbligando i distributori a esporre il prezzo medio giornaliero punta di fatto tutto sull'effetto dissuasione, Giorgiadecide di