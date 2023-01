Meloni | Nel programma non c' è il taglio delle accise Abbiamo pensato a imprese e famiglie

(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - "NelFdI non c'è ilscritto sterilizzazione: se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato incassa in più die Iva verrà utilizzato per abbassare il prezzo. Ed è esatammente ciò che prevede il nostro decreto". Lo afferma la Presidente del Consiglio, Giotrgia, in una intervista al Tg5.sottolinea: "La manovra è di 30 miliardi, di cui 20 contro il caro bollette. Sui rimanenti 10 miliardi avevamo due scelte: o tagliare lea tutti, anche ai ricchi, oppure concentrare quelle risorse sui redditi medio bassi ed è ciò chefatto". Per"non è vero che la benzina è a 2,5 euro. Il prezzo medio è 1,8 euro ...

'L'Iva per abbassare il prezzo' Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anche risposto alle critiche delle opposizioni. 'Nel programma non c'è scritto - ha detto al Tg5 riferendosi al taglio ... Dopo i chiarimenti della Presidente, oggi il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ... Il governo non prevede quindi un nuovo intervento sulle accise nel decreto sulla trasparenza dei prezzi,... La riforma del Fondo salva-Stati è stata ratificata da tutti e 19 Parlamenti dell'Eurozona, manca solo l'Italia. La premier ha sottolineato l'anomalia di uno strumento non utilizzato dagli Stati e che ... Il caro carburanti continua a tenere banco in Italia e domani a metà mattinata una delegazione di benzinai in protesta verrà ricevuta a Palazzo Chigi dai ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) ...