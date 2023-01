Meloni incontra vertici del Mes “Strumento anomalo | valutare correttivi”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia, insieme al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, hato a Palazzo Chigi il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità, Pierre Gramegna, e il segretario generale Nicola Giammarioli. Nel corso del colloquio, anticipato dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno,ha ribadito la sua posizione e ha sottolineato “l’anomalia di unoeconomico-finanziario che, pur disponendo di ingenti risorse, non viene utilizzato da lungo tempo dagli Stati aderenti nonostante la difficile congiuntura economica nella quale si trovano – si legge in una nota di Palazzo Chigi -. Situazione che, a giudizio di molti e viste le diverse criticità che permangono, non sembra destinata a cambiare a seguito ...